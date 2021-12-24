Новости Удмуртии на 24 декабря: Тимирязевскую лесополосу не тронут, а водитель врезавшегося в столб автобуса признан виновным

Водитель пытался доказать, что в ДТП виноваты городские службы Ижевска. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

И снова здравствуйте! Сегодня 24 декабря, и наконец-то пятница. Погода нас сегодня радовать не собирается – днем пасмурно и около 20 градусов мороза, ночью -19 градусов. Но пока вы еще дома, в тепле и уюте, «Комсомолка» расскажет вам об основных темах и новостях дня прошедшего.

Александр Бадица входил в предыдущий состав Общественной палаты Фото: Амир Закиров

Новый председатель Общественной палаты Ижевска

Им избран Александр Бадица, выдвинутый Союзом журналистов Удмуртии. В палате предыдущего созыва он руководил реализацией нескольких важных для города проектов.

Тимирязевскую лесополосу не тронут

Эта зеленая зона могла быть уничтожена, но вернется в состав городских лесов Ижевска. Через нее планировали провести дорогу, однако затем планы администрации города поменялись – дорога будет, но не там.

Эдуард Петров занял кресло избранной в Госдуму Ларисы Бурановой Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии новый и.о. министра

Исполняющим обязанности министра нацполитики Удмуртии назначен Эдуард Петров, занявший место избранной в Госдуму Ларисы Бурановой.

На одну поликлинику больше?

Поликлинику на 250 коек могут построить в Октябрьском районе Ижевска. Она будет обслуживать 130 тысяч жителей. О том, на какие средства правительство республики планирует строительство важного для города социального объекта, рассказала зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

Водитель автобуса, по вине которого пострадали люди, обратился в Верховный суд Удмуртии

Водителя врезавшегося в столб автобуса в Ижевске признали виновным в нарушении ПДД. Обвинительный приговор и штраф в 10 тысяч рублей суд вынес ему еще в феврале 2021 года, но мужчина решил обжаловать это решение в Верховном суде Удмуртской республики.