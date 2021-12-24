RT представил видеоинструкцию для «толерантного» празднования Рождества

Встречать праздник предлагается только с «корректно пронумерованными родителями». Фото: RT

RT выпустил видеоролик с инструкцией для празднования Рождества «в современных реалиях новой этики и культуры отмены». Зрителям предлагают изучить «толерантную методичку» и решить, как они хотят отмечать традиционный праздник.

«В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Мы расскажем, почему канселлинг Санта-Клауса — это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других «прогрессивных» западных трендах», — говорится в описании к видео.

Это уже не первый подобный видеоролик от телеканала. Так, в декабре 2018 года в преддверии католического Рождества и Нового года RT выпустил ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме, а в 2018 - о том, как «русские хакеры» взломали Рождество.

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