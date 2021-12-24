Руководителем регионального центра закупок Удмуртии назначен Константин Бушмелев

Ранее этот пост занимал Роман Ефимов. Фото: Яндекс.Карты

Новым руководителем Регионального центра закупок Удмуртии (РЦЗ) стал бывший первый замруководителя Центра Константин Бушмелев. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на базу «Спарк-Интерфакс».

Напомним, ранее этот пост занимал Роман Ефимов, однако с 16 декабря текущего года указом главы Удмуртии он назначен вице-премьером, курирующим работу региональных Минфина и Минимущества.

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