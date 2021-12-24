Причиной пожара в многоэтажке по улице Наговицына в Ижевске могло стать курение в нетрезвом состоянии

Фото: ГУ МЧС по УР

Предварительной причиной пожара в многоэтажном здании по улице Наговицына, 6 в Ижевске стало курение в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, пожар унес жизни двух человек, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

«В результате пожара повреждены две квартиры на 8 и 9 этажах, площадь возгорания составила около 100 кв. м. Часть нижних квартир была затоплена во время тушения пожара», – говорится в сообщении.

В настоящее время в доме по одному стояку отключены электроснабжение и водоснабжение. Тепло подается в нормальном режиме. 47 жильцов временно переселили в гостиницу «АМАКС «Центральная», остальные остановились у родственников.

Решением КЧС (Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) в границах дома был объявлен локальный режим ЧС. Сотрудники обслуживающей организации восстанавливают окна на 8 и 9 этажах, выбитые во время тушения пожара. После этого залитые водой помещения проветрят и просушат при помощи тепловых пушек.

«Ресурсоснабжающие организации приступят к восстановлению систем жизнеобеспечения. Дорожные службы уже устраняют скользкость на дорогах и тротуарах в границах домов 2, 4, 6, 8 по ул. Наговицына», – сообщили в муниципалитете.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поставил задачу провести все работы в максимально сжатые сроки и обеспечить охрану пустующих помещений. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что эпицентр пожара находился в двух квартирах.

«Уважаемые горожане! Очень прошу соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, чтобы не допустить беды!» - призвал градоначальник.

Напомним, сообщение о пожаре в 14-этажном жилом доме на улице Наговицына, 6 поступило в 02:14 24 декабря. На момент прибытия пожарных балкон на 8-м этаже горел открытым пламенем. К тушению пожара привлекли 120 человек и 31 единица техники. К 05:41 возгорание удалось ликвидировать. В огне погибли два человека - 86-летний мужчина мужчина и его 36-летний внук.

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