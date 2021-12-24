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Происшествия24 декабря 2021 8:37

СК по Удмуртии проверяет информацию об избиении детей в семье после сюжета на федеральном канале

По данным проверки, дедушка жестоко обращался с малолетними внуками и племянниками
Дмитрий Коренев
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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay.com

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay.com

В Удмуртии идет доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми в одной из семей Сарапула, которая получила огласку в сюжете, вышедшем в эфир федерального канала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«По данным проверки, житель г. Сарапула допускал факты жестокого обращения со своими малолетними внуками и племянниками», -говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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