СК по Удмуртии проверяет информацию об избиении детей в семье после сюжета на федеральном канале

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay.com
В Удмуртии идет доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми в одной из семей Сарапула, которая получила огласку в сюжете, вышедшем в эфир федерального канала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
«По данным проверки, житель г. Сарапула допускал факты жестокого обращения со своими малолетними внуками и племянниками», -говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.
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