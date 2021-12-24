Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 24 декабря в республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом. 156 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 127 - в тяжелом состоянии.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек. Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 37 009 (+59 по отношению к утру 23 декабря)
Малопургинский район – 897 (+5)
Сюмсинский район – 977 (+5)
Киясовский район – 496 (+2)
Селтинский район – 757 (+2)
Увинский район – 2 717 (+2)
Вавожский район – 724 (+1)
Завьяловский район – 2 797 (+1)
Кизнерский район – 704 (+1)
Можга – 3 643 (+1)
Сарапул – 2 764 (+1)
Шарканский район – 1 231 (+1)
Воткинск – 4 148
Глазов – 3 388
Игринский район – 2 074
Воткинский район – 1 350
Балезинский район – 1 274
Можгинский район – 1 088
Алнашский район – 1 038
Якшур-Бодьинский район – 979
Камбарский район – 836
Сарапульский район – 756
Каракулинский район – 635
Юкаменский район – 629
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Дебесский район – 531
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
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