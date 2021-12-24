Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 24 декабря в республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом. 156 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 127 - в тяжелом состоянии.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек. Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 37 009 (+59 по отношению к утру 23 декабря)

Малопургинский район – 897 (+5)

Сюмсинский район – 977 (+5)

Киясовский район – 496 (+2)

Селтинский район – 757 (+2)

Увинский район – 2 717 (+2)

Вавожский район – 724 (+1)

Завьяловский район – 2 797 (+1)

Кизнерский район – 704 (+1)

Можга – 3 643 (+1)

Сарапул – 2 764 (+1)

Шарканский район – 1 231 (+1)

Воткинск – 4 148

Глазов – 3 388

Игринский район – 2 074

Воткинский район – 1 350

Балезинский район – 1 274

Можгинский район – 1 088

Алнашский район – 1 038

Якшур-Бодьинский район – 979

Камбарский район – 836

Сарапульский район – 756

Каракулинский район – 635

Юкаменский район – 629

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Дебесский район – 531

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

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