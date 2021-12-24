За производство и сбыт «незамерзайки» из метанола осудят 8 жителей Удмуртии

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сарапула, обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 3 статьи 234 УК РФ) и производстве небезопасной продукции (часть 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчины продавали автомобильную стеклоомывающую жидкость, которую производили из метанола.

«Следствием установлено, что 37-летний и 42-летний жители г. Сарапула создали организованную группу, занимавшуюся незаконным приобретением, хранением, переработкой в целях сбыта ядовитого вещества - метилового спирта (метанола), в состав которой вовлекли шестерых знакомых местных жителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа 2020 по февраль 2021 года участники преступной группы изготовили и продали не менее 32 000 литров ядовитой «незамерзайки».

В рамках расследования были установлены все обстоятельства совершенных преступлений. Имущество обвиняемых арестовали, его стоимость составила 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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