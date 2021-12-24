22-летнюю уроженку Сарапула задержали в Ижевске с крупной партией N-метилэфедрона

Девушку поместили в СИЗО. Фото: Сергей Грачев, архив КП

В Ленинском районе Ижевска экипажем ДПС был задержан автомобиль «ВАЗ-21144», за рулем которого находился 43-летний мужчина. Под ковриком рядом с пассажирским сиденьем полицейские обнаружили обмотанный изолентой сверток с 50,41 г N-метилэфедрона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, хозяином свертка оказался не водитель, а его пассажир – 22-летняя ранее судимая уроженка Сарапула.

«Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере)», - сообщили в ведомстве.

Девушку поместили в СИЗО, скоро ей изберут меру пресечения. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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