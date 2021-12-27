80 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

2 человека скончались. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 27 декабря в республике выявлено 80 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 9 детей и 19 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Мужчинам было 76 и 80 лет.

103 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 245 418 исследований на ковид, из них за последние сутки – 6031.

8232 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 263 – в состоянии средней степени тяжести, 109 – в тяжелом состоянии.

Всего на 27 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 832 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 67 386 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3402 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 668 462 жителя Удмуртии. Из них 509 012 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 329 человек.

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