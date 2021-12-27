При пожаре в Сарапуле погибли трехлетний ребенок и двое взрослых

Следствие рассматривает две версии случившегося. Фото: МЧС по УР

Установлены личности погибших при пожаре в Сарапуле, который случился в частном деревянном доме в ночь с 26 на 27 декабря. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, огонь унес жизни 41-летней женщины, ее 49-летнего сожителя и их трехлетнего малыша. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Следствием рассматриваются две версии произошедшего - причиной возникновения пожара явилось неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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