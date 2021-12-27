37 ДТП с пострадавшими зафиксировали на дорогах Удмуртии с 20 по 26 декабря

За неделю правила дорожного движения нарушили 259 пешеходов. Фото: Диля Ахмадишина

За минувшую неделю, с 20 по 26 декабря, на дорогах Удмуртии было зафиксировано 37 ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, всего было выявлено 3 933 нарушения ПДД.

«Один человек погиб, 46 участников дорожного движения получили травмы, из них 1 ребенок», – говорится в сообщении.

За неделю сотрудникам Госавтоинспекции попались 99 пьяных водителей и 58 водителей, не имеющих права на управление транспортным средством либо лишенных такого права.

За рассматриваемый период правила дорожного движения нарушили 259 пешеходов. Каждого из них привлекли к административной отвественности.

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