В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» детям в возрасте от 3 до 14 лет

Карта позволяет молодежи посещать культурные мероприятия с господдержкой. Фото: Сергей Грачев

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить действие «Пушкинской карты» на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Федорова к министру культуры Ольге Любимовой.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта «Пушкинская карта» на граждан в возрасте от трех до 14 лет», — говорится в обращении (цитата по RT).

Проект «Пушкинская карта» запустили в сентябре текущего года. Согласно нынешним условиям, приобрести билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения с господдержкой могут юноши и девушки в возрасте от 14 до 22 лет.

Напомним, «Комсомолка» собрала список культурных учреждений Ижевска, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

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