Жители Ижевска собрали вещи для потерявшей мужа и внука 86-летней погорелицы

Женщина потеряла в огне мужа и внука. Фото: МЧС по УР

Неравнодушные жители столицы Удмуртии собрали вещи для 86-летней ижевчанки, чья квартира сгорела в пожаре в 14-этажном доме на улице Наговицына 24 декабря. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на ее родственницу Ксению.

«Спасибо огромное всем откликнувшимся, вещи собрали. Ещё раз благодарю всех неравнодушных!!!», - написала Ксения в своих соцсетях (цитата по IZHLIFE).

Отмечается, что женщина потеряла в огне мужа и внука и осталась «буквально в халате и тапочках».

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело. Предварительная причина возгорания – курение в состоянии алкогольного опьянения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

При пожаре в Сарапуле погибли трехлетний ребенок и двое взрослых

80 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки