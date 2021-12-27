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Происшествия27 декабря 2021 6:21

Жители Ижевска собрали вещи для потерявшей мужа и внука 86-летней погорелицы

После пожара на улице Наговицына она осталась «буквально в халате и тапочках»
Дмитрий Коренев
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Женщина потеряла в огне мужа и внука. Фото: МЧС по УР

Женщина потеряла в огне мужа и внука. Фото: МЧС по УР

Неравнодушные жители столицы Удмуртии собрали вещи для 86-летней ижевчанки, чья квартира сгорела в пожаре в 14-этажном доме на улице Наговицына 24 декабря. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на ее родственницу Ксению.

«Спасибо огромное всем откликнувшимся, вещи собрали. Ещё раз благодарю всех неравнодушных!!!», - написала Ксения в своих соцсетях (цитата по IZHLIFE).

Отмечается, что женщина потеряла в огне мужа и внука и осталась «буквально в халате и тапочках».

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело. Предварительная причина возгорания – курение в состоянии алкогольного опьянения.

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