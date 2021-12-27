Три женщины пострадали в столкновении «Соляриса» и «Гранты» в Удмуртии

В ДТП пострадали обе женщины-водителя, а также 49-летняя пассажир «Гранты». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 26 декабря, около 12:10, на 209-м километре участка федеральной трассы в Удмуртии произошло ДТП с тремя пострадавшими женщинами. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 30-летняя водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем LADA Granta под управлением 50-летней женщины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В ДТП пострадали обе женщины-водителя, а также 49-летняя пассажир «Гранты». Все они получили травмы и были госпитализированы.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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