8-балльные пробки зафиксировали в Ижевске днем 27 декабря

К 18:00 в городе прогнозируются 10-балльные пробки. Фото: Яндекс.Карты

В последний понедельник года, 27 декабря в столице Удмуртии сложилась непростая дорожная обстановка. По состоянию на 13:30 сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность ижевских улиц на 8 баллов из 10 возможных. Обычно такие цифры можно увидеть в районе 16:00-19:00.

Особенно тяжело проехать по центральным городских улицам – Удмуртской, Пушкинской, Ленина, Карла Маркса, Советской и Кирова. Непростая ситуация сложилась на улицах Авангардной, 10 лет Октября, Карла Либкнехта и Чугуевского.

На перекрестке Карла Либкнехта – Пушкинская зафиксирована дорожно-транспортная авария.

По данным сервиса, в ближайшие часы улучшения дорожной ситуации ждать не стоит. К 18:00 в городе прогнозируются 10-балльные пробки.

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