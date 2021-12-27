45-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в нападении на полицейского в московском метро

Проводится проверка. Фото: pixabay.com

В Москве по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержан нетрезвый мужчина. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Сегодня в переходе между станциями «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» в 12:10 сотрудник полиции сделал замечание гражданину, который грубо нарушал общественный порядок. Гражданин в ответ ударил полицейского, после чего был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину отправят на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения. По данным RT, полицейский не пострадал.

Как сообщает IZHLIFE, задержанный является уроженцем Удмуртии. Будучи нетрезв, мужчина решил справить малую нужду на станции метро рядом с туалетом. Сотрудник полиции сделал ему замечание, за что получил удар в живот.

«Проводится проверка, нападавший задержан. Материалы переданы в Следственный комитет», — резюмирует IZHLIFE.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

8-балльные пробки зафиксировали в Ижевске днем 27 декабря

Три женщины пострадали в столкновении «Соляриса» и «Гранты» в Удмуртии