Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 27 декабря, около 15:50, на 35-м километре автодороги «Обход г. Ижевска» в Завьяловском районе Удмуртии (около деревни Новая Вожойка) произошло массовое ДТП с тремя пострадавшими. По предварительным данным, предоставленным 1-м отделом УГИБДД по республике, водитель «Тойоты» - женщина 1986 года рождения – при завершении обгона двух грузовиков «Скания» и «Рено» допустила занос автомобиля и сначала столкнулась со встречными автомобилями «ВАЗ-2121» и «Киа», а после этого – грузовиками, которые ранее пыталась обогнать.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате происшествия три участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, среди них детей нет. Водители грузовых автомобилей (мужчины 1976 и 1983 годов рождения) и автомобиля «Киа» (мужчина 1965 года рождения) не пострадали», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Отмечается, что обгон на данном участке был разрешен правилами дорожного движения.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, осуществляется регулирование дорожного движения.

Информация по причинам и обстоятельствам, а также по пострадавшим уточняется.

Госавтоинспекция напоминает: водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:

- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство начало обгон;

- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Также нельзя осуществлять маневра «обгон» в зоне действия запрещающего знака «обгон запрещен» и на участках дороги с ограниченной видимостью, не позволяющих правильным образом оценить складывающуюся дорожную обстановку.

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