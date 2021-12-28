Незаконная рыбалка и взятка обернулись двоим жителям Удмуртии уголовным делом

Сумма взятки составила 2 000 рублей. Фото: Архив

В мае 2020 года двое жителей с. Каракулино во время нереста с помощью рыболовной лесчатой сети ловили рыбу в количестве 12 особей. Данный способ рыбалки запрещен законом. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Чтобы избежать ответственности за незаконный вылов один из подсудимых дал инспектору Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взятку. Сумма взятки составила 2 000 рублей.

Суд признал нарушителей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Кроме того, один из подсудимых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Суда назначил виновным наказание в виде штрафа.

Кроме того, осужденным пришлось возместить ущерб причиненный Федеральному агентству по рыболовству. Сумма ущерба составила 9 000 рублей.

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