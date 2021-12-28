72 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

7 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 28 декабря в республике выявлено 72 новых случая коронавируса. В числе заболевших 7 детей и 10 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 7 смертей. Женщинам было 35, 78, 82 и 94 года. Мужчинам было 62, 65 и 81 год.

105 человек выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 251 103 исследования на ковид, из них за последние сутки — 5 685.

8 207 человек находится в удовлетворительном состоянии, 245 - в состоянии средней степени тяжести, 112 - в тяжелом состоянии.

Всего на 28 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 904 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 67 491 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 409 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 668 462 жителя Удмуртии. Из них 509 012 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 329 человек.

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