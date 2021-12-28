Алексей Выстребов назначен на пост заместителя министра спорта Удмуртии

Фото: vk.com/vystrebov

Новым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначен Алексей Выстребов, ранее возглавлявший проект «Калашников Спорт». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня [27 декабря – прим. ред.] я заместитель Министра спорта УР. Сделаем спорт в Удмуртии снова великим! Вместе! Надеюсь оправдать доверие и авансы», - написал Выстребов.

Предыдущим заместителем министра спорта республики был Дмитрий Плешаков.

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