Назначен новый замминистра Минспорта Удмуртии

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:22:48+03:00

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У министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии появился новый заместитель. 15 января 2020 года на эту должность вступил Дмитрий Сергеевич Плешаков. Об этом сообщается в группе молодежная команда Удмуртии в социальной сети Вконтакте.

Ранее Дмитрий Плешаков являлся директором Молодежного центра Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU