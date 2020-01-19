Назначен новый замминистра Минспорта Удмуртии
У министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии появился новый заместитель. 15 января 2020 года на эту должность вступил Дмитрий Сергеевич Плешаков. Об этом сообщается в группе молодежная команда Удмуртии в социальной сети Вконтакте.
Ранее Дмитрий Плешаков являлся директором Молодежного центра Удмуртии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Временные дорожные знаки установят в Ижевске на время работы снегоуборочной техники.
- Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.
- 19 января в Ижевске состоится фестиваль православной духовной музыки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»