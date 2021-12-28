Восемь молодых специалистов пришли работать в городскую больницу №1 Ижевска

Всего в 2021 году в медучреждения Удмуртии пришли работать 168 молодых врачей. Фото: МЗ УР

Сразу 8 молодых врачей пришли работать в поликлинику ГКБ №1 Ижевска. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, трое из них устроились участковыми терапевтами на полный рабочий день, пятеро – на полставки (при этом продолжая обучение в ординатуре).

Фото: МЗ УР

«Молодые специалисты появились у нас в самое тяжелое время, во время третьей волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, когда все силы были брошены на борьбу с ковидом. Но их это не напугало – например, врач Павел Иванов, только устроившись на работу, сразу попал в «ковидную бригаду» и успешно справился со всеми задачами. Огромную помощь наши молодые врачи оказали и в проведении прививочной компании против новой коронавирусной инфекции. Они для нас - это новые идеи и новая энергетика, очень приятно видеть их горящие глаза, неравнодушный взгляд. Они постоянно учатся, наладили контакты со своими старшими коллегами, и те, видя такую заинтересованность в профессии, в любое время готовы консультировать и обучать их» - рассказала заместитель главного врача ГКБ № 1 Елена Рудь.

Фото: МЗ УР

Отмечается, что кадровая обеспеченность больницы составляет почти 100%. На 20 участках обслуживаются более 37,5 тысяч жителей Первомайского района столицы Удмуртии.

Всего в 2021 году в медучреждения Удмуртии пришли работать 168 молодых врачей.

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