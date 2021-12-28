Симонихинская больница закрылась в Сарапуле

Персоналу ликвидированной больницы предложили работу в Сарапульской горбольнице. Фото: Яндекс.Карты
Федеральное медико-биологическое агентство закрыло свой филиал в Сарапуле – Симонихинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.
«В связи с этим, с 27 декабря 2021 года, 4 500 пациентов, которые были прикреплены к данной больнице, перейдут на обслуживание в Сарапульскую городскую больницу Министерства здравоохранения УР», - говорится в сообщении.
По словам главврача Сарапульской ГБ №6 Михаила Галанова, жители смогут получить медпомощь в поликлиниках №1 (Ленина, 5) и №3 (Гоголя, 34).
«Жителям, которые раньше лечились в Симонихинской больнице, необходимо будет обратиться в наши поликлиники и написать заявление о прикреплении, мы никому не отказываем», - сообщил он.
Персоналу ликвидированной больницы также предложили работу в Сарапульской горбольнице. На данный момент в ГБ ждут 30 новых сотрудников - врачей, медицинских сестер, фельдшеров и прочий персонал.
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