68 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 6 человек скончались. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 29 декабря в республике выявлено 68 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 8 детей и 16 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 6 смертей. Женщинам было 66, 93, 95 лет. Мужчинам - 55, 69, 69 лет.

101 человек выздоровел, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 256 588 исследований на ковид, из них за последние сутки — 5 485.

8 172 человека находится в удовлетворительном состоянии, 242 - в состоянии средней степени тяжести, 111 - в тяжелом состоянии.

Всего на 29 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 972 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 67 592 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 415 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 669 990 жителей Удмуртии. Из них 513 574 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 565 человек.

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