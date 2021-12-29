65-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по УР

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 65-летнего жителя деревни Байситово Малопургинского района республики. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, пенсионер погиб при пожаре в собственном частном доме, который случился 27 декабря около 11:00

«Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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