19-летний житель Ижевска задохнулся выхлопными газами в гараже

Вечером 26 декабря мужчина отправился в гараж ремонтировать свой автомобиль. Фото: pixabay.com

27 декабря в 6:30 в одном из гаражей кооператива «Старт» в Завьяловском районе Удмуртии было обнаружено тело 19-летнего ижевчанина без признаков насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, вечером 26 декабря молодой человек отправился в гараж ремонтировать свой автомобиль.

«Ремонтные работы он выполнял при заведенном двигателе. Предварительной причиной смерти явилось отравление выхлопными газами», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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