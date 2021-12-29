Жители Ижевска сообщили о световых столбах в небе над городом

Жители Удмуртии заметили необычное природное явление. Фото: Андрей Зорин, vk.com/zlou18
Вечером 28 декабря и в ночь с 28 на 29 декабря жители Ижевска и других населенных пунктов Удмуртии заметили в небе необычное природное явление. Вертикальные световые столбы пронзали небосвод, будто лучи мощных прожекторов.
Фото: Андрей Зорин, vk.com/zlou18
Фото: vk.com/zlou18
«Кто знает, что это за полосы сегодня на небе? Как будто северное сияние», - спрашивает анонимный подписчик паблика во «Вконтакте» «Злой Ижевчанин».
Фото: vk.com/zlou18
Фото: vk.com/zlou18
Ученые объясняют данный оптический эффект отражением естественного и искусственного сета от взвешенных в воздухе кристаллов льда определенной формы, которые образуются в воздухе в ясную морозную погоду. Подобное явление наблюдается в Удмуртии каждую зиму.
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