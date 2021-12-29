Продление новогодних каникул в школах Удмуртии пока не планируется

Точную информацию о сроках начала и окончания каникул можно узнать на официальном сайте конкретной школы. Фото: архив КП

Продление новогодних каникул в школах Удмуртии на данный момент не планируется. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Друзья! Первый учебный день наступившего года - 10 января. Продление новогодних каникул в республике не планируется. Причин откладывать начало уроков или вводить дистанционное обучение на данный момент нет, хотя в исключительных случаях такое возможно», - написала она.

Напомним, зимние каникулы в этом году начинаются не позднее 30 декабря для тех, кто учится по четвертям, и 31 декабря для тех, кто учится по триместрам. Точную информацию о сроках начала и окончания каникул можно узнать на официальном сайте конкретной школы.

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