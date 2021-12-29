Массовое ДТП произошло на дороге Завьялово – Каменное под Ижевском

По словам водителя «Гранты», его подрезал неустановленный автомобиль. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 29 декабря, около 07:00, на седьмом километре автодороги Завьялово – Каменное в Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 29-летний водитель автомобиля LADA Granta, двигавшийся в сторону Завьялово, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями LADA Xray и Geely.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля «Лада Гранта» (25-летней девушке) оказана разовая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что водителя «Гранты» подрезал неустановленный автомобиль. Марку и цвет мужчину не помнит.

По факту ДТП проводится административное расследование. Очевидцев аварии просят позвонить в дежурную часть ОМВД России «Завьяловский» по телефону 8 (3416) 52-11-02.

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