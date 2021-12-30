66 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

186 человек выздоровели. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 30 декабря в республике выявлено 66 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 13 детей и 10 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Женщинам было 82, 86 лет.

186 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 261 981 исследование на ковид, из них за последние сутки — 5 393.

8 081 человек находится в удовлетворительном состоянии, 221 - в состоянии средней степени тяжести, 101 - в тяжелом состоянии.

Всего на 30 декабря в Удмуртии зарегистрировано 79 038 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 67 778 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 417 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 670 590 жителей Удмуртии. Из них 515 219 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 115 641 человек.

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