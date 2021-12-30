В новогоднюю ночь проезд на электротранспорте в Ижевске будет бесплатным

Проезд станет бесплатным на 3,5 часа. Фото: Дмитрий Селезнев

В первую ночь 2022 года проезд на трамвайных и троллейбусных маршрутах Ижевска будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«31 декабря работа маршрутов трамвая № 1, 2, 5, 10 и троллейбуса № 1, 2, 7, 9, 10 будет продлена до 3:30 1 января. Сразу после наступления нового, 2022 года, проезд в трамваях и троллейбусах на 3 с половиной часа станет бесплатным», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря движение трамваев и троллейбусов будет организовано по расписаниям субботы, 1 января – по расписаниям воскресенья. Ранее стал известен график перекрытия городских улиц в новогодние праздники.

С полной программой новогодних мероприятий в Ижевске можно ознакомиться на сайте 2022.izh.ru.

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