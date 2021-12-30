Новости Удмуртии на утро 30 декабря 2021: денежная компенсация семье погибшего пилота Ми-2 и оставшийся без тепла поселок

Водителю грузовика, лишившему тепла 16 зданий в Балезино, грозит штраф или лишение прав. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 декабря, четверг. Синоптики обещают до -14, -16 °С. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях за минувшие сутки.

Семье погибшего пилота Ми-2 выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей

По решению главы Удмуртии семье погибшего пилота вертолета Ми-2 окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей. Расходы по его погребению взял на себя работодатель. Напомним, второй член экипажа находится в реанимации 1 РКБ с переломами таза и локтя.

Водителю, оставившему без тепла 16 зданий в поселке Балезино, грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав

Водителю грузовика, лишившему тепла 16 зданий в Балезино, грозит штраф или лишение прав. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В ночь с 28 на 29 декабря водитель грузовика MAN наехал на теплотрассу в поселке Балезино, оставив без тепла 14 домов, школу и детский сад. Позднее стало известно, что маршрут грузовика не был согласован с Удмуртавтодором.

В новогоднюю ночь центр Ижевска станет пешеходным

Фото: архив КП

Опубликован график перекрытия улиц Ижевска в новогодние праздники. Подробнее

Школьники Удмуртии сядут за парты 10 января

В региональном Минобре не видят причин продлевать зимние каникулы. Подробнее

У монумента Дружбы народов в Ижевске появилась новогодняя елка

Фото: Амир Закиров

Здесь ее устанавливают впервые. Подробнее