Налоговый вычет при покупке автомобиля предложили ввести в России

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить россиянам возможность налогового вычета при покупке автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо Орлова, которое он отправил главе Минтруда РФ Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

Орлов отметил, что на данный момент каждый гражданин имеет право единожды вернуть до 260 тысяч рублей при покупке жилья. Однако на покупку автомобиля, наличие которого также важно для многих категорий россиян, подобный вычет не предусмотрен.

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