Пьяный грабитель застрелил продавщицу в продуктовом магазине в Удмуртии

Продавщица скончалась на месте. Фото: СУ СКР по УР

В селе Селты задержан подозреваемый в убийстве 59-летней продавщицы в местном продуктовом магазине. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии, 29 декабря около 12:00 нетрезвый 43-летний мужчин пришел в магазин с пневматическим пистолетом, переоборудованным для стрельбы боевыми патронами.

«В помещении магазина он выстрелил продавцу в голову, после чего похитил бутылку спиртного, выручку из кассового аппарата и с места преступления скрылся», - говорится в сообщении ведомства.

Продавщица скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). При обыске в доме сожительницы подозреваемого нашли пистолет. Были получены и другие доказательства причастности мужчины к убийству потерпевшей, они пока не раскрываются.

В скором времени подозреваемого заключат под стражу.

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