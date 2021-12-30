В Ижевске временно приостановлена деятельность столовой с тараканами

Суд приостановил деятельность столовой на 30 суток. Фото: pixabay.com

Суд в Ижевске на 30 суток приостановил деятельность столовой в Ленинском районе города. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, специалисты Роспотребнадзора выявили здесь ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований при хранении, приготовлении и продаже пищи и напитков.

«В нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований в предприятии общественного питания обнаружены тараканы», - говорится в сообщении.

Судебные приставы привели приговор в исполнение. Входная группа, обеденный зал и пищеблок опечатаны, эксплуатация помещения запрещена.

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