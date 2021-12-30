15 зданий в поселке Балезино до сих пор не подключены к теплоснабжению

Восстановить теплоснабжение в 14 домах, школе и детском саду обещали к 23:00 29 декабря. Фото: vk.com/pssur

Объем работ по восстановлению теплоснабжения в части домов поселка Балезино после наезда грузовика на теплотрассу оказался больше запланированного. Как сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, на данный момент теплоснабжение восстановлено лишь в одном здании из шестнадцати.

«Монтажные и сварочные работы были полностью завершены в 4:30. Сразу после их окончания было начато заполнение трубопровода тепловой сети теплоносителем для проведения гидравлических испытаний. В настоящий момент подача теплоносителя произведена в дом № 8 по ул. Лермонтова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в развернутый пункт временного размещения пока никто не обратился. Звонков на горячую линию также не поступало.

До конца дня планируется подключить все дома к теплоносителю, выполнить теплоизоляцию восстановленного участка теплотрассы и убрать строительный мусор с территории.

Напомним, восстановить теплоснабжение в 14 домах, школе и детском саду обещали к 23:00 29 декабря.

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