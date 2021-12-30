Пьяного жителя Иркутской области с 9 кг наркотиков сняли с поезда в Ижевске

Экспертиза показала, что обнаруженные вещества являются наркотиками синтетического и растительного происхождения. Фото: МВД России

Полицейские патрульно-постовой службы полиции Ижевского линейного отдела МВД на транспорте задержали жителя Иркутской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«При сопровождении пассажирского поезда дальнего следования Москва – Барнаул в одном из купе полицейские выявили пассажира, который находился в состоянии опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

При личном досмотре у мужчины нашли полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом голубого цвета и половину таблетки белого цвета. Кроме того, в сумке на верхней полке для хранения постельного белья полицейские обнаружили еще несколько свертков с неустановленным содержимым. Экспертиза показала, что обнаруженные вещества являются наркотиками синтетического и растительного происхождения. Общая масса запрещенных веществ составила около девяти килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Злоумышленник признался, что он забрал наркотики из тайников на территории Московской области по наводке операторов интернет-магазина. Далее он купил билет на поезд до Тюмени, чтобы впоследствии оборудовать тайники и таким образом продать запрещенные вещества в Алтайском крае, Тюменской и Иркутской областях.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

15 зданий в поселке Балезино до сих пор не подключены к теплоснабжению

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб