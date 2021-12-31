Комфортная и мягкая новогодняя ночь ожидается в Ижевске

Новогодняя ночь будет комфортной для прогулок и празднования. Фото: Архив КП

Огромный предновогодний привет, Ижевск! Ну вот и наступил последний день 2021 года, давайте узнаем, какая погода нас ждет сегодня.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Температура воздуха - 9 градусов, ветер юго-восточный 2-3 м\с.

В новогоднюю ночь погода ожидается мягкой и комфортной. Синоптики обещают, что будет пасмурно, небольшой снег, - 8 градусов, ветер южный 3-4 м\с.

Прекрасно просто, правда? У нас есть все шансы нагуляться вдоволь по ночному праздничному городу. С неумолимо наступающим Новым Годом, дорогие ижевчане!

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