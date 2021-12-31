11-летнего замерзшего мальчика без сознания нашли в Ижевске

В настоящее время мальчик уже дома, за ним будут наблюдать врачи. Фото: pexels.com

29 декабря, поздно вечером в районе Машиностроитель местные жители обнаружили ребенка без верхней одежды и без сознания. Его доставили в медицинское учреждение.

Как рассказала «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка Удмуртской Республики Ольга Авдеева, 11-летний мальчик вечером пришел домой и обнаружил, что потерял ключи. Бабушка отправила его поискать их около подъезда. Через некоторое время она заволновалась, что внук долго не возвращается, и вместе с мамой мальчика они отправились на его поиски.

Некоторое время искали его самостоятельно, и лишь потом обратились в полицию. Обнаружили замерзшего мальчика местные жители.

Врачи всерьез опасались за его жизнь, но 30 декабря он пришел в себя и уже выписан из больницы. У него обнаружены лишь незначительные повреждения кожи, серьезных обморожений нет.

«Это настоящее новогоднее чудо, что ребенок достаточно быстро пришел в себя и обошлось без серьезных последствий! Какие-то выводы пока делать рано, мальчик не помнит, что с ним случилось, почему он оказался без верхней одежды. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», — сообщила «Комсомолке» Ольга Авдеева.

По результатам проведенной проверки, следственные органы будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. С мальчиком, безусловно, поработают психологи, за ним также будет вестись медицинское наблюдение.

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