Световидеошоу «Фильтры будущего» жители Ижевска впервые увидят в новогоднюю ночь

Впервые мы увидим Ижевск через «фильтры будущего» Фото: Сергей Суворов

Всего через несколько часов мы начнем праздновать наступление Нового 2022 года. Жителей и гостей столицы Удмуртии ждут на Центральной площади города в 20 часов. В это время начнется официальное праздничное открытие ледового городка, который построен по мотивам сказки Михаила Маршака «12 месяцев».

Итак, что же здесь мы увидим? Конечно же, замок королевы и две арки, олицетворяющие два времени года – лето и зиму. Весна и осень в городке тоже присутствуют – в двух больших горках. Каждому месяцу года в ледовом лабиринте посвящена отдельная скульптура, с которой можно сфотографироваться и выложить в социальные сети с хештегом #яянварь, #яфевраль, #ямарт и т.д. В завершение январских праздников организаторы посчитают, в какой месяц родилось больше всего ижевчан.

Праздничные гуляния на площади начнутся с театрализованного представления, в котором примут участие персонажи знаменитых детских сказок. Для горожан пройдут конкурсы и игры, в которых разыграют новогодние подарки.

Перед зрителями выступят республиканские коллективы: ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида», студия танца «Вертикаль», дуэт «Красивые», «Форт Боярд», «Бурановские бабушки» и многие другие.

С экрана на Центральной площади, за 10 минут до боя курантов горожан поздравят глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев, а в 00:50 начнется трансляция выступления президента России Владимира Путина.

В полночь у Театра оперы и балета в честь наступившего 2022 года для жителей и гостей столицы прогремит фейерверк, а в час ночи 1 января праздничные залпы нас ждут и с акватории пруда Ижевска.

Все будет ярко, громко, празднично! Фото: Сергей Суворов

В 00:10 на фасаде здания Правительства Удмуртии представят уникальное свето- и видеошоу «Фильтры будущего», в рамках которого Дед Мороз покажет Ижевск через разные «фильтры будущего». Каждый эпизод шоу будет сопровождаться музыкой. Во время программы Ижевск представят в сказочном, индустриальном и космическом стиле. А в заключение ижевчане увидят трех тигров из разных миров.

С 1:00 до 4:00 можно будет потанцевать на дискотеке.

Отметим, что эти гуляния – лишь начало большого новогоднего марафона, который проходит в рамках фестиваля «Вместе теплее». Мероприятия с участием специальных гостей будут проводиться каждый вечер по 7 января.

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