Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 31 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Засутки выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: pexels.com

На 31 декабря, по данным оперативного штаба Удмуртии, выявлено 68 случаев заболевания коронавирусом. 222 человека выздоровели и встретят Новый год дома.

Фото: оперштаб Удмуртии

Расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 266 (+34 по отношению к утру 30 декабря)

Глазов – 3 412 (+8)

Воткинск – 4 172 (+4)

Можга – 3 652 (+3)

Игринский район – 2 087 (+3)

Сюмсинский район – 1 008 (+3)

Увинский район – 2 729 (+3)

Воткинский район – 1 362 (+2)

Малопургинский район – 915 (+2)

Якшур-Бодьинский район – 985 (+2)

Балезинский район – 1 286 (+1)

Граховский район – 515 (+1)

Кезский район – 450 (+1)

Глазовский район – 626 (+1)

Завьяловский район – 2 824

Каракулинский район – 651

Шарканский район – 1 234

Сарапул – 2 776

Дебесский район – 533

Юкаменский район – 633

Можгинский район – 1 090

Алнашский район – 1 043

Камбарский район – 842

Селтинский район – 758

Сарапульский район – 757

Вавожский район – 730

Кизнерский район – 709

Красногорский район – 622

Киясовский район – 499

Ярский район – 498

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