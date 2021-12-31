Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 31 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Засутки выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: pexels.com
На 31 декабря, по данным оперативного штаба Удмуртии, выявлено 68 случаев заболевания коронавирусом. 222 человека выздоровели и встретят Новый год дома.
Фото: оперштаб Удмуртии
Расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 266 (+34 по отношению к утру 30 декабря)
Глазов – 3 412 (+8)
Воткинск – 4 172 (+4)
Можга – 3 652 (+3)
Игринский район – 2 087 (+3)
Сюмсинский район – 1 008 (+3)
Увинский район – 2 729 (+3)
Воткинский район – 1 362 (+2)
Малопургинский район – 915 (+2)
Якшур-Бодьинский район – 985 (+2)
Балезинский район – 1 286 (+1)
Граховский район – 515 (+1)
Кезский район – 450 (+1)
Глазовский район – 626 (+1)
Завьяловский район – 2 824
Каракулинский район – 651
Шарканский район – 1 234
Сарапул – 2 776
Дебесский район – 533
Юкаменский район – 633
Можгинский район – 1 090
Алнашский район – 1 043
Камбарский район – 842
Селтинский район – 758
Сарапульский район – 757
Вавожский район – 730
Кизнерский район – 709
Красногорский район – 622
Киясовский район – 499
Ярский район – 498
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