68 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Ожидать ли нам резкого скачка числа заболевших зависит от каждого из нас Фото: Амир Закиров

В республике за сутки выявлено 68 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб Удмуртии. В числе заболевших 5 детей и 16 человек старше 65 лет. 222 человека выписаны из больниц с выздоровлением.

Количество вакцинированных жителей достигло 671 110 человек, из них 17 058 получили второй компонент, а 115 717 человек получил однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

За последние сутки проведено 5 714 исследований на коронавирусную инфекцию, общее количество тестов составляет 2 267 395.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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