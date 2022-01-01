Дворы на улицах Гагарина, Ленинградской и Берша в Ижевске стали победителями конкурса «Чеберисто»

Победитель конкурса - двор на улице Гагарина, 21. Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске определили победителей новогоднего фестиваля «Чеберисто». Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, в рамках конкурса жители своими руками украшали дворы, подъезды, окна и записывали новогодние поздравления. Всего 21 двор поучаствовал в фестивале. Победители получат ценные призы, а с 12 по 14 января в них пройдет новогодняя программа. Комиссия определила трех победителей:

1 место — двор на ул. Гагарина, 21. Здесь поставили елку, горку и ледяные сани Деда Мороза. Кстати, именно этот двор стал победителем прошлогоднего фестиваля.

2 место — двор на Ленинградской, 7. Здесь жители поставили елку, слепили снеговиков и символ года — тигра, а также украсили двор гирляндами. Обитатели двора украсили свои балконы и окна.

Второе место - двор на улице Ленинградской, 7. Фото: пресс-служба Ижевска

3 место — двор на ул. Берша, 37. Здесь поставили елку, горку, провели конкурс новогоднего рисунка и новогодней игрушки. А в домах украсили подъезды, окна и даже двери в квартиры.

Третье место - двор на улице Берша, 37

Приз зрительских симпатий — двор на ул. Рябиновой в пос. Шунды. Жители установили елку, поставили светящуюся фигуру оленя и украсили свои дома.

Приз зрительских симпатий йй двор на ул. Рябиновой в пос. Шунды. Фото: пресс-служба Ижевска

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