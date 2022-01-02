54 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 2 человека скончались. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 2 января в республике выявлено 54 новых случая коронавируса. В числе заболевших 5 детей и 17 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Женщине было 76 лет, мужчине - 53 года.

155 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 278 482 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 5 367.

7 745 человек находится в удовлетворительном состоянии, 157 - в состоянии средней степени тяжести, 95 - в тяжелом состоянии.

Всего на 2 января в Удмуртии зарегистрировано 79 212 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 68 353 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 422 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 671 110 жителей Удмуртии. Из них 517 058 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 115 717 человек.

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