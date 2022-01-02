Тепло и снежно будет в Ижевске 2 января

Ожидается сильный и продолжительный снегопад. Фото: Сергей Грачев

Днем 2 января в Ижевске ожидается продолжительный снегопад. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -2,-4 °С

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. На дорогах и тротуарах – снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит до 738 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное.

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