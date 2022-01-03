Резкое похолодание и гололедица ожидаются в Ижевске 3 января

В Ижевске снова пройдет небольшой снег, и наступит резкое похолодание Фото: pixabay.com

Доброе утро, праздничный Ижевск! До рабочих будней осталась неделя, и «Комсомолка» желает вам отличного отдыха. А мы расскажем о прогнозе погоды на день.

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра сообщают, что сегодня, 3 ноября, пройдет небольшой снег. Температура воздуха продержится в диапазоне -12…-10°С. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. Также синоптики предупреждают о резком похолодании, снежном накате и гололедице на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем так же ожидается небольшой снегопад и температура -12…-11°С. Максимальная скорость преимущественно западного ветра – 3,4 м/с.

Хорошего дня!

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