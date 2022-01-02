Авиарейсы Ижевск – Калининград и Ижевск – Минеральные Воды откроются с июня 2022 года

Первый вылет в самый западный регион России запланирован на 1 июня. Фото: Амир Закиров

С 1 июня 2022 года откроются прямые авиарейсы из аэропорта Ижевска в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С первого дня лета также полетим в Минеральные воды – «ворота» кавказского лечебно-курортного конгломерата», - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре открылись прямые авиарейсы Ижевск – Новосибирск, а уже в январе ижевчане смогут летать в Самару и Краснодар. С 17 января по 28 февраля к уже существующим рейсам Ижевск – Санкт-Петербург добавятся вылеты по понедельникам и пятницам; в марте «Ижавиа» запустит воскресные рейсы в Северную столицу.

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