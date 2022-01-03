Новогодний автопробег прошел впервые в Ижевске

33 по-новогоднему украшенных автомобиля прокатились по улицам Ижевска. Фото: Андрей Бобылев

Вчера, 2 января, в Ижевске прошел первый новогодний автопробег в рамках фестиваля «Вместе теплее». Как сообщают в пресс-службе администрации города, 33 украшенных автомобиля проехали от ТРК «Столица» до главной елки республики на Центральной площади по ул. Пушкинской и ул. 10 лет Октября.

Автолюбители украсили машины праздничной иллюминацией, мишурой, елочными игрушками и снежинками.

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Некоторые пустили в ход большие праздничные колпаки. Главное условие для участников автопробега – не завешивать украшениями фары и госномера.

В пробеге победили владельцы красного и синего Peugeot, а также черного BMW. Им вручили сертификаты на услуги автомойки. Спецприз от жюри также получил владелец «ГАЗели» – в кузове машины проехалась сверкающая елка.

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Автопробег организовало сообщество «Транспорт ветерана». Его активисты ежегодно помогают в доставке ветеранов войны до праздничных площадок в День Победы, а в День российского флага волонтеры устраивают автопробег в цветах триколора.

«Нам очень приятно быть участниками городской повестки. Наши участники – люди не только отзывчивые, но и творческие. И сегодняшний пробег это показал», – говорит один из организаторов пробега Михаил Болтарев. – «Но несмотря на креатив, наше автомобильное сообщество – всегда за правильное вождение. Все наши акции согласовываются с Госавтоинспекцией, мы передвигаемся с соблюдением правил дорожного движения, исключительно в трезвом виде. Этого же желаем всем автомобилистам – в новогодние праздники и круглый год».

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