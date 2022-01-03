Фото: более 5 000 гостей собрались послушать группу «Мураками» на Центральной площади Ижевска

Более 5 000 ижевчан посетили концерт группы «Мураками» 2 января Фото: Амир Закиров

Вчера, 2 января, на Центральной площади Ижевска выступила известная российская рок-группа «Мураками». Как сообщают в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, на концерт вечерней программы «Карнавал звезд» (16+) в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» собралось более пяти тысяч гостей.

Вчера вечером также выступила ижевская группа Kingsback. А в 20:00 начался концерт «Мураками».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Послушать любимых музыкантов ижевчане приходили семьями.

«Моя дочь Ева фанат группы. Уже третий раз идем. Мы и в машине постоянно слушаем их песни. Всей семьей фанаты. А их песня «Нулевой километр» – наш свадебный танец», – рассказала ижевчанка Светлана.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Невероятный драйв, невероятная атмосфера. «Мураками» просто сделали мой вечер, спасибо. Я прекрасно помню ноябрь 2018 года, когда познакомился с творчеством коллектива в Ижевске. А теперь все вместе, всем Ижевском мы зажгли на Центральной площади», – поделился после концерта Иван Злобин.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Сегодня, 3 января, ижевчан ждет новогодняя программа «Мандариновый бум»: с 19:00 на Центральной площади можно послушать сет от ди-джеев Ижевска, а также песни популярной певицы и телеведущей Клавы Коки.

«У Клавы Коки очень насыщенный график, но она нашла возможность приехать к нам в Ижевск в рамках новогоднего фестиваля. В Ижевск она прибудет вместе со своим коллективом. Надеемся, что будет очень жарко! Певица исполнит хиты, которые занимают топовые строчки хит-парадов», – рассказала руководитель «Центра активных коммуникаций» Евгения Сундукова.

Выступление Клавы Коки завершится праздничным салютом.

В пресс-службе администрации Ижевска напомнили, что из-за праздничных мероприятий с 18:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пушкинской (от ул. Красногеройской до пер. Широкого).

Полную программу фестиваля «Вместе теплее» можно посмотреть по ссылке.

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