Фото: более 5 000 гостей собрались послушать группу «Мураками» на Центральной площади Ижевска

Более 5 000 ижевчан посетили концерт группы «Мураками» 2 января
Фото: Амир Закиров
Вчера, 2 января, на Центральной площади Ижевска выступила известная российская рок-группа «Мураками». Как сообщают в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, на концерт вечерней программы «Карнавал звезд» (16+) в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» собралось более пяти тысяч гостей.
Вчера вечером также выступила ижевская группа Kingsback. А в 20:00 начался концерт «Мураками».
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Послушать любимых музыкантов ижевчане приходили семьями.
«Моя дочь Ева фанат группы. Уже третий раз идем. Мы и в машине постоянно слушаем их песни. Всей семьей фанаты. А их песня «Нулевой километр» – наш свадебный танец», – рассказала ижевчанка Светлана.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
«Невероятный драйв, невероятная атмосфера. «Мураками» просто сделали мой вечер, спасибо. Я прекрасно помню ноябрь 2018 года, когда познакомился с творчеством коллектива в Ижевске. А теперь все вместе, всем Ижевском мы зажгли на Центральной площади», – поделился после концерта Иван Злобин.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Сегодня, 3 января, ижевчан ждет новогодняя программа «Мандариновый бум»: с 19:00 на Центральной площади можно послушать сет от ди-джеев Ижевска, а также песни популярной певицы и телеведущей Клавы Коки.
«У Клавы Коки очень насыщенный график, но она нашла возможность приехать к нам в Ижевск в рамках новогоднего фестиваля. В Ижевск она прибудет вместе со своим коллективом. Надеемся, что будет очень жарко! Певица исполнит хиты, которые занимают топовые строчки хит-парадов», – рассказала руководитель «Центра активных коммуникаций» Евгения Сундукова.
Выступление Клавы Коки завершится праздничным салютом.
В пресс-службе администрации Ижевска напомнили, что из-за праздничных мероприятий с 18:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пушкинской (от ул. Красногеройской до пер. Широкого).
Полную программу фестиваля «Вместе теплее» можно посмотреть по ссылке.
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