Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 4 января Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 4 января в республике выявлено 56 новых случая заболевания коронавирусом. 143 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 93 – в тяжелом состоянии.

А теперь о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 382 (+34 по отношению к статистике за 3 января)

Завьяловский район — 2 838 (+10)

Вавожский район — 740 (+3)

Кизнерский район — 712(+3)

Малопургинский район — 922 (+2)

Игринский район — 2091 (+1)

Можга — 3 655(+1)

Глазов — 3 425 (+1)

Киясовский район — 500(+1)

Алнашский район — 1 048

Воткинск — 4 181

Юкаменский район — 635

Увинский район — 2 737

Шарканский район — 1 242

Сюмсинский район — 1 010

Якшур-Бодьинский район — 989

Каракулинский район — 659

Сарапул — 2 778

Воткинский район — 1 362

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Камбарский район — 843

Селтинский район — 759

Сарапульский район — 757

Глазовский район — 627

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Граховский район — 515

Ярский район — 498

Кезский район — 451

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