Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 4 января
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 4 января в республике выявлено 56 новых случая заболевания коронавирусом. 143 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 93 – в тяжелом состоянии.
А теперь о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 382 (+34 по отношению к статистике за 3 января)
Завьяловский район — 2 838 (+10)
Вавожский район — 740 (+3)
Кизнерский район — 712(+3)
Малопургинский район — 922 (+2)
Игринский район — 2091 (+1)
Можга — 3 655(+1)
Глазов — 3 425 (+1)
Киясовский район — 500(+1)
Алнашский район — 1 048
Воткинск — 4 181
Юкаменский район — 635
Увинский район — 2 737
Шарканский район — 1 242
Сюмсинский район — 1 010
Якшур-Бодьинский район — 989
Каракулинский район — 659
Сарапул — 2 778
Воткинский район — 1 362
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Камбарский район — 843
Селтинский район — 759
Сарапульский район — 757
Глазовский район — 627
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Граховский район — 515
Ярский район — 498
Кезский район — 451
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